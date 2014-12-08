欧洲股市：收低，因意大利评等遭下调及亚洲数据疲弱

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300收低0.7%，回吐周五升幅
* 意大利评等遭下调打压人气
* 能源股再度下挫，因布兰特原油期货跌穿67美元
路透伦敦12月8日 - 欧洲股市周一下滑，回吐上周五的升幅，上周五较晚时候意大利信贷评等遭下调，且中国和日本公布的经济数据疲弱。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，报1,395.44点，上周五在美国公布远胜预期的就业数据后，该指数急升1.8%。
不过其他国家公布的经济数据就没有那么令人振奋了，中国公布11月出口同比增长4.7%，但进口下滑6.7%，远逊预期，市场对全球第二大经济体可能进一步放缓的担忧加重。
日本公布第三季经济萎缩的程度较初估值更为严重，因企业投资下滑。
能源股续跌，布兰特原油期货 重挫超过3美元，此前摩根士丹利下调油价预估，且油市从中国贸易数据中也没有获得什么支撑。
汤森路透数据显示，STOXX油气股指数 自6月以来已经暴跌约23%，市值蒸发约2,400亿美元，超过欧洲最大石油公司荷兰皇家壳牌的总市值。
上周五，标普下调意大利评等至BBB-，较垃圾级别仅高一个级距，指因经济成长疲弱及竞争力低迷，影响了该国庞大的公共债务的可持续性。
德股DAX指数 跌0.72%，收报10,014.99点。英国富时100指数 收低1.05%，收报6,672.15点；法国CAC指数 下挫1%，收报4,375.48点。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 王丽鑫)
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