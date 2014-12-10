欧洲股市：续跌，空客发布盈警股价暴跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* 自6月来油股市值蒸发2,800亿美元

* 希腊政局不稳，股市延续跌势

路透巴黎12月10日 - 欧洲股市周三连续第三日收低，油价进一步下挫重创荷兰皇家壳牌 等石油巨擘以及Fugro 等石油服务集团股价。

空客 股价跌幅居前，此前该公司发布新的盈警，令投资人失望。该公司还表示，首架A350新型客机推迟付运，且没有定下新的日期。

空客股价暴跌10.4%，为逾六年最大单日跌幅，公司市值一日蒸发39亿欧元，相当于12架空客A380的价值。

壳牌跌2.4%，Fugro急挫11%，因布兰特原油期货跌穿每桶65美元，越来越多的迹象显示由于全球经济成长停滞不前，原油市场供应过剩及需求不振。

石油输出国组织(OPEC)在月报中预期，2015年全球对OPEC石油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估下降了28万桶。

STOXX油气股指数 自6月以来已经暴跌约27%，市值蒸发约2,800亿美元，接近以色列国内生产总值(GDP)规模。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,357.21点。本周迄今重挫了3.4%。

不过许多基金经理人和分析师认为，油价下挫中期而言对整体股市是利多的。

希腊股市跌幅居前，ATG股指 在周二暴跌13%后，今日续挫1%。

德国Dax指数 微升0.06%，报9,799.73点。英国富时100指数 收低0.45%，收报6,500.04点；法国CAC指数 下滑0.84%，收报4,227.91点。(完)