欧洲股市：续跌，空客发布盈警股价暴跌

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* 自6月来油股市值蒸发2,800亿美元
* 希腊政局不稳，股市延续跌势
路透巴黎12月10日 - 欧洲股市周三连续第三日收低，油价进一步下挫重创荷兰皇家壳牌 等石油巨擘以及Fugro 等石油服务集团股价。
空客 股价跌幅居前，此前该公司发布新的盈警，令投资人失望。该公司还表示，首架A350新型客机推迟付运，且没有定下新的日期。
空客股价暴跌10.4%，为逾六年最大单日跌幅，公司市值一日蒸发39亿欧元，相当于12架空客A380的价值。
壳牌跌2.4%，Fugro急挫11%，因布兰特原油期货跌穿每桶65美元，越来越多的迹象显示由于全球经济成长停滞不前，原油市场供应过剩及需求不振。
石油输出国组织(OPEC)在月报中预期，2015年全球对OPEC石油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估下降了28万桶。
STOXX油气股指数 自6月以来已经暴跌约27%，市值蒸发约2,800亿美元，接近以色列国内生产总值(GDP)规模。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,357.21点。本周迄今重挫了3.4%。
不过许多基金经理人和分析师认为，油价下挫中期而言对整体股市是利多的。
希腊股市跌幅居前，ATG股指 在周二暴跌13%后，今日续挫1%。
德国Dax指数 微升0.06%，报9,799.73点。英国富时100指数 收低0.45%，收报6,500.04点；法国CAC指数 下滑0.84%，收报4,227.91点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。