欧洲股市：受美国数据扶助止跌，但希腊股市连续第三日下挫

* 主要指数反弹，因美国数据强劲

* 希腊股市本周累计下跌20%，因大选将近

路透伦敦/巴黎12月11日 - 欧洲股市周四结束三日连跌收涨，跟随美国股市涨势，因美国消费者支出数据强于预期。

不过，希腊股市连跌第三日，因总统选举将近，引发市场担忧政治动荡可能使该国重陷危机。

如果总理萨马拉斯亲睐的总统候选人未获得议会的投票支持，该国将会提前举行大选，反对国际救助计划的左翼激进联盟党可能获胜。