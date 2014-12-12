欧洲股市：创2011年中以来最大周度跌幅，因油价下挫打击能源股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌2.6%；周线下跌5.9% * STOXX 600成分股企业市值本周蒸发5,240亿美元 * 希腊股市因政治风波本周崩跌20% * 百达看空2015年欧元区股市 路透巴黎12月12日 - 欧洲股市周五大跌，同时录得2011年中以来最 大周度跌幅，因原油价格直线下跌打击欧洲能源股板块。 STOXX Europe 600 指数本周下跌5.8%，市值蒸发约5,240亿 美元，规模超过了挪威年度国内生产总值(GDP)。 “损失惨重。经过这么低迷的一周，甚至在一周将结束时也没有反弹 的迹象。油价找不到支撑让市场人士恐慌，”Saxo Bank交易员Pierre Martin称。 油价周五跌至2009年中以来未见的新低，布兰特原油期货 跌 破每桶62美元，美国原油期货跌穿58美元，因担忧全球供应过剩但需求疲 软。 Saipem 大跌5.6%，触及10年低位。皇家荷兰/壳牌石油集 团 下挫3%，Repsol 重挫6%。 原油价格较6月下跌近50%，迫使很多欧洲石油服务企业减少派息，因 为他们要加紧削减成本，包括Seadrill 和Fugro 等 。 STOXX油气股指数 跌3.6%，6月以来重跌30%。这波跌势令该板 块市值蒸发约3,000亿美元。 “现在的情况是，能源生产国存在企业和国家违约风险，这可能重燃 全球系统性风险，”百达策略主管Christophe Donay称。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低2.6%，报1,321.73点 ，2014年全部涨幅几乎回吐，仅剩0.4%。 随着卢布兑美元跌至新低约58，对俄罗斯曝险较高的个股周五也受到 打击。 本周希腊政治危机也打压市场人气，ATG股指 上周五以来暴跌2 0%。 德股DAX指数 重挫2.72%，收报9,594.73点。英国富时100指 数 收挫2.49%，收报6,300.63点；法国CAC指数 重挫2.77% ，收报4,108.93点。(完)