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阿姆斯特丹市场报道 | 2014年 12月 13日 星期六 02:45 BJT

欧洲股市：创2011年中以来最大周度跌幅，因油价下挫打击能源股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌2.6%；周线下跌5.9%
    * STOXX 600成分股企业市值本周蒸发5,240亿美元
    * 希腊股市因政治风波本周崩跌20%
    * 百达看空2015年欧元区股市

    路透巴黎12月12日 - 欧洲股市周五大跌，同时录得2011年中以来最
大周度跌幅，因原油价格直线下跌打击欧洲能源股板块。
    
    STOXX Europe 600 指数本周下跌5.8%，市值蒸发约5,240亿
美元，规模超过了挪威年度国内生产总值(GDP)。
    
    “损失惨重。经过这么低迷的一周，甚至在一周将结束时也没有反弹
的迹象。油价找不到支撑让市场人士恐慌，”Saxo Bank交易员Pierre
Martin称。
    
    油价周五跌至2009年中以来未见的新低，布兰特原油期货 跌
破每桶62美元，美国原油期货跌穿58美元，因担忧全球供应过剩但需求疲
软。
    
    Saipem 大跌5.6%，触及10年低位。皇家荷兰/壳牌石油集
团 下挫3%，Repsol 重挫6%。
    
    原油价格较6月下跌近50%，迫使很多欧洲石油服务企业减少派息，因
为他们要加紧削减成本，包括Seadrill 和Fugro 等
。
    
    STOXX油气股指数 跌3.6%，6月以来重跌30%。这波跌势令该板
块市值蒸发约3,000亿美元。
    
    “现在的情况是，能源生产国存在企业和国家违约风险，这可能重燃
全球系统性风险，”百达策略主管Christophe Donay称。
    
    泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低2.6%，报1,321.73点
，2014年全部涨幅几乎回吐，仅剩0.4%。
    
    随着卢布兑美元跌至新低约58，对俄罗斯曝险较高的个股周五也受到
打击。
    
    本周希腊政治危机也打压市场人气，ATG股指 上周五以来暴跌2
0%。
    
    德股DAX指数 重挫2.72%，收报9,594.73点。英国富时100指
数 收挫2.49%，收报6,300.63点；法国CAC指数 重挫2.77%
，收报4,108.93点。(完)
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