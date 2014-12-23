欧洲股市：收高，但希腊选举的不确定性限制升幅

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* 希腊股市下挫，受政治不确定性持续拖累
* 强劲的经济消息提振西班牙和葡萄牙股市
路透伦敦12月23日 - 欧洲股市周二收高，但希腊股市下滑限制了欧股的升幅，希腊提前大选可能给希腊救助计划带来风险的前景打压了希腊股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,374.80点。今年迄今，该指数上扬了4.4%。
西班牙和葡萄牙强劲的经济消息扶助整体欧股走强。
西班牙央行上调了经济预估，而葡萄牙财赤缩小。
不过希腊指标股指ATG 表现不及其他欧元区股市，因希腊政局的不确定性。该指数今日收挫1.7%，在12月的第二周暴跌约20%。
希腊总理萨马拉斯为争取独立派议员的支持，提出如果他们支持总统候选人迪马斯(Stavros Dimas)，萨马拉斯愿意延揽这些独立派议员入阁，并在明年底时举行选举。但是这样的政治筹码只比第一回合投票为迪马斯多了八张支持票。
迪马斯是本次总统选举唯一候选人，而外界原本就不看好他可在第二轮投票中过关。他获得168张同意票，所需的得票门槛是200张。12月29日将进行第三轮投票，虽然当选门槛降至180张同意票，但就算如此，迪马斯可能也很难过关。
英国富时100指数 收升0.33%，收报6,598.18点。法国CAC指数 涨1.42%，收报4,314.97点。德国DAX指数 收涨0.57%，收报9,922.11点。
葡萄牙PSI-20股指 上扬1.8%，西班牙IBEX指数 也升1%。(完)
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