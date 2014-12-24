欧洲股市：涨跌互见交投迟滞，Smith & Nephew受并购臆测带动劲升

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* 欧洲市场休市或仅半日交易
* 英股富时100指数收高0.2%
* 法国CAC指数收低0.4%
* 德国和意大利股市休市
* Smith & Nephew受并购臆测带动劲升
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周三在圣诞节假期前交易时间缩短，交投迟滞，但医疗设备生产商Smith & Nephew 受并购臆测带动劲升。
Smith & Nephew跳涨7.7%，此前彭博新闻报导美国同业Stryker 计划收购该公司，这带动英国富时100指数 收高0.2%，报6,609.93点。
法国CAC指数 收低0.4%，因数据显示法国失业人口再创新高，打压法股。
西班牙IBEX 股指收平，德国和意大利股市周三休市。
今年迄今，德股DAX指数上涨4%，表现优于英股和法股。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。