欧洲股市：小幅收高，但希腊未能选举出新总统重创南欧股市

* 希腊未能选举出新总统

* 希腊股指重挫3.9%

* 南欧股市下滑，但北欧股市上涨

* 英股升0.36%，法国和德国股市也走强

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

路透伦敦12月29日 - 欧洲股市周一涨跌互见，希腊股市重挫殃及其他南欧股市，因此前希腊议会否决了政府提名的总统候选人当选，希腊将提前举行大选，这可能影响该国的救助计划。

对欧元区主权债危机可能死灰复燃的担忧令部分投资人撤出南欧“二线国家”股市，转投“核心”北欧市场。法国和德国股市周一上涨。

希腊议员未能在周一最后一轮关键选举中选出新总统，唯一的总统候选人--前欧盟执委会环境执委迪马斯(Stavros Dimas)未能获得成为总统所需的180票。他获得168票的支持，与第二轮的支持票数相同。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举行大选。

希腊ATG股指 一度暴跌11%，之后缩减跌幅，收挫3.9%，接近2012年来最低水准，今年迄今跌幅达约30%。

希腊选举结果重创西班牙和意大利资产，两国也险些陷入主权债危机。

西班牙和意大利公债收益率上涨，西班牙IBEX指数 收低0.8%，意大利FTSE MIB指数 跌1.2%。

不过，德国和法国公债收益率跌至纪录低点，德国DAX指数 升0.05%，报9,927.13点，法国CAC-40指数 上扬0.51%，报4,317.93点。

英国富时100指数 升0.36%，报6,633.51点。泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数 升0.15%，报1,376.94点。(完)