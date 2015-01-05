欧洲股市：绩优股指数录得三年来最大单日跌幅，银行和商品股领跌

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
* Euro STOXX 50指数重挫3.7%
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘急跌2.3%
* 希腊ATG指数暴跌5.6%，受累于政治动荡
* 油价和铜价触及数年低位重创商品类股
路透伦敦1月5日 - 欧洲股市周一在震荡交投中大幅走低，对希腊是否退出欧元区的担忧，以及油价和铜价急跌使金融和商品类股受创最重。
能源和矿业股跌幅居前。欧洲油气股 和基本资源股 指数分别劲挫4.9%和3.6%，因供应过剩导致油价 跌至五年半低位，而美元走强拖累铜价 挫至四年半低点。
投资者担心，左翼激进联盟党在1月25日的大选中获胜将会使希腊主权违约的风险急增。
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 重挫3.7%，录得2011年底以来最大单日跌幅。希腊的ATG 指数 急跌5.6%。
“反撙节的左翼激进联盟党支持率不断攀升已使交易商不寒而栗。尽管该党获胜并不一定意味着希腊将退出欧元区，但交易商肯定会做最坏的打算，”IG的分析师Alastair McCaig表示。
对希腊政局的不安重创欧洲各国股市。意大利FTSE MIB 和西班牙IBEX 指数分别重挫4.9%和3.5%。英国富时100指数 收跌2.0%，报6,417.16点；德国DAX指数 重挫2.99%，收报9,473.16点；法国CAC 40指数 大跌3.31%，收报4,111.36点。
“目前规避希腊资产是顺理成章的做法。很多人开始卖出希腊资产，他们认为等到大选结束后再行动可能为时已晚。在此轮抛售中，银行股可能首当其冲，”KBC Asset Management的高级策略师Ronny Claeys表示。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。