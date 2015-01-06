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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 1月 7日 星期三 01:43 BJT

欧洲股市：尾盘遭遇抛售收低，因油价续挫及担忧希腊大选

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%，油价续创多年低点

* 汽车股上扬，因汽油价格下滑提振美国汽车销售

* 希腊政局前景堪忧

路透伦敦1月6日 - 欧洲股市周二受尾盘抛售拖累，以下跌结束走势反复的一日，因油价重启跌势，且投资人担心希腊1月25日大选。

因布兰特原油期货跌至略高于51美元的五年半新低，股市回吐升幅。主要产油国沙特没有暗示会减产后，投资人对全球供应过剩的担忧加重。

道达尔 等一度扶助支撑市场的石油股收盘前转跌，石油开采商Ophir 下挫达3.6%。

周一公布的数据显示，能源成本降低带动美国12月汽车销售强劲，这带动菲亚特克莱斯勒 大涨1.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.68%，报1,323.47点，盘中在1,341.34至1,319.84点之间波动。

本周迄今该指数跌幅达到2.9%。

英国富时100指数 收跌0.79%，报6,366.51点；德国DAX指数 微跌0.04%，收报9,469.66点；法国CAC 40指数 跌0.68%，收报4,083.50点。(完)
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