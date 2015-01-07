欧洲股市：上扬，因消费者物价回落使欧洲央行采取行动的压力加大

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%，因欧元区消费者物价回落

* 预料中的欧洲央行行动对股市有利-汇丰策略师

* 希腊股市走低，因该国公债收益率攀升至10%之上

路透伦敦1月7日 - 欧洲股市周三结束三日连跌上扬，因数据显示欧元区消费者物价跌幅大于预期，使欧洲央行将开始执行期待已久的购债计划的几率增加。

欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%。路透调查预估为下降0.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.5%，报1,330.20点，尾盘缩减涨幅。

“我们认为投资者不应和欧洲央行对着干，”汇丰策略师Robert Parkes表示，“我们认为央行将在首季祭出量化宽松(购债)计划，这将支撑欧洲股市。”

法国发生数十年来死亡人数最多的武装袭击事件影响了区内多数市场。蒙面持枪人突袭法国讽刺漫画杂志查理周刊位于巴黎的办公室，造成至少12人死亡。

法航荷航 急跌3%，表现逊于同业和旅游休闲分项指数 。交易商和分析师称，受累于武装袭击和法国加强安全防卫。

希腊ATG指数 表现不及区内其他股市，回落1.5%。对该国即将举行的选举的担忧推动指标公债收益率升至10%以上。