欧洲股市：收涨，汉莎航空受油价下跌提振上扬

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.6%

* 汉莎航空称获利将因油价下降而增长

* 德国汽车配件供应商Continental预计销售增长加速

路透伦敦1月12日 - 欧洲股市周一在震荡交投中收涨，因油价重挫提振汉莎航空 等因燃料价格回落而受益的个股，扶助抵消了了能源股下跌造成的拖累。

能源股跟随布兰特原油期货 走低，后者在欧洲交易时段跌至47.61美元的多年新低，后小幅反弹。

交易员将油价急跌归因于高盛分析师在一份报告中将三个月布兰特原油期价预期从每桶80美元下调至42美元。

STOXX 600油气股指数 收跌1.3%，但脱离日内低位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.6%，报1,357.09点，早盘上涨多达1.1%，但在美国股市开盘后一度下跌0.4%。

德国汉莎航空上扬1.7%，成交放量，之前该公司预计，油价回落将使2015年扣除对冲成本后的燃料支出减少13%，今年获利有望增长。

德国汽车配件供应商Continental 急升2.8%，因该公司预计，今年销售增长加速至约5%，因全球乘用车生产小幅增长。

在下周欧洲央行政策会议和希腊大选前，投资者坐立不安。央行可能在会上推出进一步刺激举措。