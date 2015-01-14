欧洲股市：大跌，因对全球成长的忧虑与日俱增

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.6%，矿业股重挫5.2%

* 美国零售销售数据不佳和世行下调全球成长预期打压人气

* 英国富时100指数成交额较近期均值高出35%

路透巴黎1月14日 - 欧洲股市周三放量走低，受累于美国零售销售数据不及，和世行下调全球成长预期引发对全球成长步伐的忧虑。

主要矿业企业的股票跟随铜价走低，铜价重挫6%，因投资者缩减对铜的敞口。

佳能可 收盘急跌9.3%，盘中触及纪录低位。英美资源集团 大跌9%。佳能可去年上半年营运利润的近五分之二来自铜开采业务，英美资源的比率约为四分之一。

主要石油生产商股价也走低，因原油价格重拾跌势。荷兰行家壳牌 下跌3.3%， BP 回落3.6%，Eni 收挫3%。

尽管从长期来看，商品价格回落应扶助支撑经济，降低很多行业企业的投入成本，但投资者担心，油价和金属价格下滑给经济带来的裨益将被全球成长疲弱和潜在的通缩风险所盖过。

股市午盘一度缩减跌幅，因欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon在一份意见书中称，购买低信用等级成员国公债与禁止欧洲央行给成员国融资的规定并不冲突。 这可能为备受期待的欧元区量化宽松计划的实施扫清道路。

股市下午再度走低，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌1.6%，报1,354.39点。英国富时100指数 回落2.35%，收报6,388.46点。

市场交投活跃，富时100指数成交量较过去90天的日均成交量高出约35%。

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。

美国商务部公布，美国12月零售销售较前月减少0.9%，预估为减少0.1%。美国12月扣除汽车的零售销售较前月减少1.0%，预估为持平。 数据加重了对全球成长的忧虑。