欧洲股市：大涨，但瑞士股市受瑞士央行意外举措拖累续挫第二日

* FTSEurofirst 300指数收高1%，德股DAX指数创新高

* 瑞士SMI指数大跌6%，两日跌幅达到14%

* 摩根士丹利：瑞士企业85%销售来自海外

路透巴黎1月16日 - 瑞士股市周五续跌6%，延续上日因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限后的跌势，瑞士央行的决定令瑞郎暴涨。

不过其他欧洲股市上扬，因对欧洲央行将很快推出量化宽松政策的预期升温。德股DAX指数 创新高。油价反弹也提振能源股，道达尔 升3.2%，荷兰皇家壳牌 大涨2.4%。

斯沃琪(Swatch)和奢侈品企业Richemont 分别大跌7.1%和6.7%，两日跌幅约20%。这两公司的产品主要在瑞士制造，但在海外销售，容易受瑞郎上涨影响其竞争力。

瑞士央行周四意外放弃实行三年之久的瑞朗/欧元汇价上限，令金融市场震荡。目前预期多家瑞士企业将发布警利预警，且投资银行开始下调对瑞士企业的盈利预估。

“瑞郎走强将对瑞士跨国企业的盈利构成拖累，”Bancaire Privee股票部门主管Martin Moeller表示，“伤害的程度要看未来几季汇率的表现。”

根据摩根士丹利，制药巨擘诺华制药 和罗氏 ，以及全球最大的人力资源服务公司Adecco 的营收超过95%来自海外。

瑞士股市指数周五下挫6%，两日跌幅达到14%。该指数盘中触及2013年12月来低位。

法国兴业策略师警告，瑞士企业可能下调股息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,407.17点。