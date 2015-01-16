欧洲股市：大涨，但瑞士股市受瑞士央行意外举措拖累续挫第二日

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数收高1%，德股DAX指数创新高
* 瑞士SMI指数大跌6%，两日跌幅达到14%
* 摩根士丹利：瑞士企业85%销售来自海外
路透巴黎1月16日 - 瑞士股市周五续跌6%，延续上日因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限后的跌势，瑞士央行的决定令瑞郎暴涨。
不过其他欧洲股市上扬，因对欧洲央行将很快推出量化宽松政策的预期升温。德股DAX指数 创新高。油价反弹也提振能源股，道达尔 升3.2%，荷兰皇家壳牌 大涨2.4%。
斯沃琪(Swatch)和奢侈品企业Richemont 分别大跌7.1%和6.7%，两日跌幅约20%。这两公司的产品主要在瑞士制造，但在海外销售，容易受瑞郎上涨影响其竞争力。
瑞士央行周四意外放弃实行三年之久的瑞朗/欧元汇价上限，令金融市场震荡。目前预期多家瑞士企业将发布警利预警，且投资银行开始下调对瑞士企业的盈利预估。
“瑞郎走强将对瑞士跨国企业的盈利构成拖累，”Bancaire Privee股票部门主管Martin Moeller表示，“伤害的程度要看未来几季汇率的表现。”
根据摩根士丹利，制药巨擘诺华制药 和罗氏 ，以及全球最大的人力资源服务公司Adecco 的营收超过95%来自海外。
瑞士股市指数周五下挫6%，两日跌幅达到14%。该指数盘中触及2013年12月来低位。
法国兴业策略师警告，瑞士企业可能下调股息。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1%，报1,407.17点。
英国富时100指数 上升0.79%，收报6,550.27点。德国DAX指数 上扬1.35%，收报10,167.77点；法国CAC 40指数 上涨1.31%，收报4,379.62点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。