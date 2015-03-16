欧洲股市：德国DAX指数触及纪录高位且瑞士股市反弹，但希腊股市收跌

* 德国DAX指数收在12,000点之上的纪录新高

* 瑞士股指反弹，接近瑞士央行结束瑞郎/欧元汇率上限前的水平

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬1%，收报1,594.70点

* 希腊股市走低，因德国财长再度抨击该国政府

路透伦敦3月16日 - 欧洲股市周一多数走高，其中德国DAX指数 触及纪录高位，因投资者预期欧元走软将提振区内经济并对出口企业获利有利。

瑞士SMI指数 也向1月触及的水平反弹，当时瑞士央行尚未放弃实施了三年的瑞郎/欧元汇率上限。央行此举导致瑞郎大幅飙升，瑞士股市重挫。

瑞士的银行SYZ的多资产和固定收益部门主管Fabrizio Quirighetti表示，瑞郎汇率企稳使拥有大规模出口业务的瑞士企业得益。

德国DAX指数 收涨2.24%，报12,167.72点，首次收在12,000点之上。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬1%，收报1,594.70点，为2007年底以来最高。瑞士股市SMI指数攀升0.9%，收报9,237.08点，为1月瑞士央行放弃瑞郎汇率上限以来最高。

DAX等欧洲股市受欧洲央行开始执行万亿欧元购债计划提振走高。

该计划压低欧元，并推动区内公债收益率跌至纪录低位，促使投资者从股市寻求更高收益。

尽管欧元 周一小幅反弹，但兑美元自去年5月来仍下跌了约25%。

“欧洲股市不眠不休的涨势仍在持续，受助于欧元疲弱和经济数据改善。目前，没有理由卖出，我会继续买入，”Hampstead Capital的对冲基金经理Lex Van Dam表示。

意大利FTSE MIB 指数也上扬1%，至四年高位22,930.92点。

希腊股市 跑输区内其他市场，回落0.9%，因市场仍担忧该国将如何解决其债务问题，德国财长朔伊布勒今日再度批评希腊政府。

很多投资者关注本周二开始举行的为期两天的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议。