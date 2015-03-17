欧洲股市：从七年半高位回落，受累于汽车股跌势

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.7%，从七年半高位回落

* 标致汽车走低，因新车销售增幅低于行业水平

* 德国DAX指数跑输区内股市，因德国ZEW景气判断指数低于预期

路透伦敦3月17日 - 欧洲股市周二从七年半高位回落，因法国标致雪铁龙 在公布新车销售数据后带领汽车股走低，以及德国经济景气数据令人失望。

德国DAX指数 收跌1.54%，报11,980.85点，表现不及区内其他市场，周一触及纪录新高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.7%，报1,583.85点，盘中触及数年高位1,598.03点。

STOXX欧洲汽车及零部件指数 急跌2.5%，受累于标致雪铁龙重挫5.9%，之前该公司公布2月新车销售增幅不及行业水平。

“标致雪铁龙的新车销售令人失望，2月销售增幅不及欧洲汽车业的整体水平，仅增长1.1%，”一驻巴黎的交易商称。

欧洲汽车制造商协会公布的数据显示，欧洲新车销售2月增长7%。

德国经济智库ZEW周二公布，3月ZEW经济景气判断指数从前月的53.0升至54.8，低于路透调查预估的58.2。ZEW警告称，在解决希腊及乌克兰危机方面缺乏进展，对信心造成打压。数据公布后，欧洲股市进一步走低。

“ZEW景气指数提醒人们，欧洲的潜在状况仍十分不明朗。该地区面临低通胀、缺乏协调一致的改革和希腊问题不确定性等诸多风险，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示。

“上述因素2015年仍将继续令投资者不安。”

另外，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议期间，投资者交投谨慎。美联储今日开始为期两天的政策会议，预计联储将在周三晚些时候公布声明，以及对经济和利率的预期。投资者将仔细研读，从中寻找升息时机的线索。

部分分析师看好欧洲股市的长期前景。FTSEurofirst 300指数今年迄今已上涨约15%，因欧洲央行的购债计划打压区内公债收益率至纪录低位，促使投资者在股市寻求较高受益。

“欧洲资产目前处于强劲的追涨趋势中，这一势头目前尚未结束，”Amundi的首席投资长Pascal Blanque称，该公司管理着8,500亿欧元的资产。

“受欧元走软，量化宽松计划开始实施，以及宏观经济数据近期改善等因素影响，欧洲资产目前处于甜点。这可能会持续一段时间，只要全球成长继续保持在3%之上。”