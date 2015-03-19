欧洲股市：STOXX欧洲600指数升至15年高位，受意大利股指大涨带动

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* STOXX欧洲600指数升至15年高位
* Pirelli, Enel提振意大利股指
* 德股跑输，西门子和K+S领跌
* 富时100指数创新高，7,000点关口在望
路透伦敦/巴黎3月19日 - 欧洲股市一主要股指周四升至15年最高水准，受意大利股市大涨带动，意大利轮胎生产商Pirelli和公用事业公司Enel 劲升。
Enel收高1.9%，此前该公司表示目标在未来五年透过专注于新兴市场和绿色能源来增加获利和派息。
Pirelli收高3.3%，并一度触及25年高位，此前一意大利日报报道该公司正研究重组计划，包括引入一亚洲合作伙伴、推出买断方案将集团私有化。
两家股票扶助意大利FTSE MIB指数 收高1.1%，表现优于所有其他主要欧洲股指。
STOXX欧洲600指数 收高0.6%，报400.83点，盘中触及2000年9月来最高的402.09点。
德股DAX指数 跑输，收低0.2%，报11,899.40点，因西门子 DE>和K&S 回落，投资人担心商品价格下滑对其获利的影响。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.46%，报1,597.56点。
英国富时FTSE 100指数 收涨0.25%，收报6,962.32点，该指数盘中触及纪录高位，因之前英国央行首席经济学家的讲话压制了短期升息的预期。
法国CAC 40指数 收高0.07%，报5,037.18点。(完)
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