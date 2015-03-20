欧洲股市：延续升势，因投资资金涌入

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.8%，触及2007年高位

* 欧洲股市过去10周有420亿美元的资金净流入

* 德国DAX指数年内迄今累计攀升23%

路透巴黎3月20日 - 欧洲股市周五上扬，欧元区股市轻松跑赢，因全球投资者押注欧元走软将提振区内经济和企业获利。

希腊ATG指数 急升2.9%，因希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。

美银美林称，欧洲股市基金过去一周录得54亿美元的资金净流入，过去10周累计流入420亿美元，因市场预期，欧洲央行的资产购买行动将重振区内经济复苏。

“既然投资者对美联储未来收紧货币政策步伐的担忧缓解，股市今年的涨势可能会持续。我们将看到投资资金继续流入欧洲，”巴克莱法国的董事Franklin Pichard表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.8%，报1,610.93点，为2007年中以来最高收位。德国DAX指数 收涨1.18%，报12,039.37点。西班牙IBEX指数 急升3%。。

德国DAX指数年内迄今累计攀升23%，远强于标普500指数 同期录得的2.6%的涨幅。

欧元兑美元 过去一年累计下跌约25%。这应能大幅提振欧元区企业的获利，因为区内企业约50%的获利来自海外。

法国CAC指数 上扬1.0%，收报5,087.49点。