欧洲股市：从高位回落，因汽车股走低和对希腊的担忧挥之不去

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300下跌0.7%，周五上扬0.8%

* Pirelli上扬，因中国化工集团出价收购该公司

* 欧元反弹重创汽车股

* 希腊股市上扬3%，但年内迄今回落7%

路透伦敦3月23日 - 欧洲股市周一从数年高位回落，因汽车股受欧元走强拖累走低，且对希腊的忧虑促使投资者锁定获利。

STOXX Europe 600汽车股指数 跑输大盘，年内迄今累积回落约30%。大众汽车 劲挫3.4%，标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen)下跌2.3%。

欧元兑美元过去一年急跌约25%，使汽车出口价格下降，扶助提振汽车行业。

不过，欧元周一反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，不确定美元兑欧元还有多大的上涨空间。

交易商称，希腊问题的不确定性挥之不去，这也拖累欧洲股市的表现。

希腊总理齐普拉斯周一与德国总理梅克尔会晤。之前，齐普拉斯警告称，若无金援，希腊可能无法偿还即将到期的债务。

“股市涨幅过大过快，我们只是稍作喘息。希腊问题仍未解决，可能导致市场在短期回调，”瑞士的银行Bordier的首席投资长Michel Juvet表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.7%，报1,600.24点，上周五触及七年半高位1,613.80点。

德国DAX指数 也收跌1.19%，报11,895.84点，该指数上周五触及纪录高位12,219.05点。

意大利轮胎公司Pirelli 上扬1.8%，之前中国化工集团同意以71亿欧元的价格收购该公司。