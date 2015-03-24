欧洲股市：收涨，因欧元区数据令人鼓舞

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，逆转早盘跌势

* 令人鼓舞的欧洲数据支撑市场

* 中国数据重压资源类股

路透伦敦3月24日 - 欧洲股市周二上扬，收盘逼近近期触及的七年半高位，因德国和法国制造业数据超预期，盖过了疲弱中国制造业数据造成的拖累。

股市从早盘跌势中反弹，因采购经理人数据显示，3月德国民间部门扩张速度为7月以来最快，法国民间部门连续第二个月扩张。

“今日的数据进一步显示，欧洲经济已走上了复苏之路，我们正向正确的方向迈进。这也支持了我们所持的2015年欧洲企业获利将有惊喜的观点，”HSBC Global Research股市策略师Robert Parkes表示。

“股价已经不低，但估值尚未过高，我们认为欧洲股市未来几个月还有进一步上行的潜力，”他补充说。

德国DAX指数 上扬0.92%，收报12,005.69点，表现强于FTSEurofirst 300指数 ，后者收涨0.3%，报1,604.36点。该指数稍早回落至1,592.51点，因中国制造业数据不佳。

资源股走低，欧洲资源股指数 下跌1.2%。力拓 和英美资源 分别急跌2%和1.8%，之前公布的数据显示，3月中国制造业活动放缓至11个月低位。

欧元区的环境变得十分有利：低利率、欧元走软以及商品价格回落，加之欧洲央行采取的强有力行动，”Diamant Bleu Gestion的基金经理兼总裁Christian Jimenez表示。