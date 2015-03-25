欧洲股市：从七年半高位进一步回落，受科技股跌势拖累

* 科技股下滑，跟随美国同业颓势

* FTSEurofirst 300指数在七年半高位下方徘徊

* 钢铁生产商上扬，此前欧盟称将对中国进口钢板征收惩罚性反倾销税

* 欧元反弹打压德股

路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周三进一步从上周触及的七年半高位回软，科技股领跌，受美国科技股遭抛售拖累。

STOXX欧洲600科技股指数 大跌2.9%，交易商指因担心电脑销售疲弱打压美国科技股。

英国晶片商ARM 急挫6.1%，荷兰半导体企业ASML 大跌5.5%。

德股DAX指数 收低1.17%，报11,865.32点，上周该指数创下12,219.05点的纪录高位。

周三数据显示，德国3月企业信心连续第五个月增强，触及去年7月来最高水准，而法国3月企业信心保持在近三年最高位。

周二数据显示，3月德国民间部门扩张速度为7月以来最快。

不过强劲的德国数据带动欧元兑美元 反弹，这不利于德股指数，因欧元走软对德国出口商有利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌1.1%，报1,586.96点。低于上周触及的七年半高位。

根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。 之后钢铁企业Acerinox, Outokumpu 和Aperam 上涨。