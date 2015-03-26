欧洲股市：连跌第二日，科技股跌幅居前

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，延续周三回落走势
* 欧元区股市受欧元进一步反弹拖累
* 下跌料是因获利了结，中期趋势完整
路透巴黎3月26日 - 欧洲股市周四下滑，延续昨日跌势，因投资人担心今年大涨的科技股等成长板块的估值水准。
不过尾盘欧元区股指努力缩小跌幅，因欧元兑美元 扭转升势，再度下滑。
诺基亚 、阿尔卡特－朗讯 、意法半导体 、ARM 和ASML 跌幅介乎1.9-4.9%。
得益于欧元在过去一年大跌，欧洲科技股自10月中来已经大涨42%，表现超过整体市场，并令该板块估值比率远高于长期均值。
根据汤森路透Datastream，科技股未来12个月预估市盈率为20.4倍，高于10年均值16.2倍，而STOXX欧洲600指数 成份股的预估市盈率为16倍。
Barclays France董事Franklin Pichard表示，“随着欧元反弹以及股指接近七年高位，投资人开始考虑高股价已经反映了大量利好消息，是时候锁定一些获利了。”
“欧元反弹可能成为欧股回落的重大诱因。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.8%，报1,574.26点，盘中一度大跌逾2%。
德股DAX指数 收低0.18%，报11,843.68点，法国CAC指数 下挫0.29%，收报5,006.35点。英国富时100指数 大跌1.37%，报6,895.33点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。