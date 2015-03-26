欧洲股市：连跌第二日，科技股跌幅居前

* FTSEurofirst 300指数收低0.8%，延续周三回落走势

* 欧元区股市受欧元进一步反弹拖累

* 下跌料是因获利了结，中期趋势完整

路透巴黎3月26日 - 欧洲股市周四下滑，延续昨日跌势，因投资人担心今年大涨的科技股等成长板块的估值水准。

不过尾盘欧元区股指努力缩小跌幅，因欧元兑美元 扭转升势，再度下滑。

诺基亚 、阿尔卡特－朗讯 、意法半导体 、ARM 和ASML 跌幅介乎1.9-4.9%。

得益于欧元在过去一年大跌，欧洲科技股自10月中来已经大涨42%，表现超过整体市场，并令该板块估值比率远高于长期均值。

根据汤森路透Datastream，科技股未来12个月预估市盈率为20.4倍，高于10年均值16.2倍，而STOXX欧洲600指数 成份股的预估市盈率为16倍。

Barclays France董事Franklin Pichard表示，“随着欧元反弹以及股指接近七年高位，投资人开始考虑高股价已经反映了大量利好消息，是时候锁定一些获利了。”

“欧元反弹可能成为欧股回落的重大诱因。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.8%，报1,574.26点，盘中一度大跌逾2%。