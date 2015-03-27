欧洲股市：受诺和诺德带动收涨，但本周录得今年最大单周跌幅

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.2%，过去两日累积下跌1.9%
* 诺和诺德急升10.4%，之前该公司决定提交药物数据
* 欧元区股市反弹，因欧元回落
路透伦敦3月27日 - 欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,576.86电，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。
欧股过去两日连跌，FTSEurofirst 300指数累积回落1.9%，因欧元反弹促使投资者在近期上涨后锁定获利。
周五也是先扬后抑，FTSEurofirst 300指数回吐早盘录得的部分涨幅，因欧元 逆转早盘跌势，上扬0.3%。
FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。
诺和诺德 跳涨10.4%，之前该公司称，将在下个月向美国监管机构提交其胰岛素新药Tresiba的临床试验临时数据。
运动品零售商阿迪达斯 上扬2.8%，至九个月高位，因多家券商上调该股目标价。
矿业股逆市回落，嘉能可 和英美资源 双双回落3%。
德股DAX指数 收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数 上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数 跌0.58%，报6,855.02点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。