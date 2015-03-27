欧洲股市：受诺和诺德带动收涨，但本周录得今年最大单周跌幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.2%，过去两日累积下跌1.9%

* 诺和诺德急升10.4%，之前该公司决定提交药物数据

* 欧元区股市反弹，因欧元回落

路透伦敦3月27日 - 欧洲股市主要股指周五结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,576.86电，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。

欧股过去两日连跌，FTSEurofirst 300指数累积回落1.9%，因欧元反弹促使投资者在近期上涨后锁定获利。

周五也是先扬后抑，FTSEurofirst 300指数回吐早盘录得的部分涨幅，因欧元 逆转早盘跌势，上扬0.3%。

FTSEurofirst 300指数本周收跌，仅为今年以来第三次。

诺和诺德 跳涨10.4%，之前该公司称，将在下个月向美国监管机构提交其胰岛素新药Tresiba的临床试验临时数据。

运动品零售商阿迪达斯 上扬2.8%，至九个月高位，因多家券商上调该股目标价。

矿业股逆市回落，嘉能可 和英美资源 双双回落3%。