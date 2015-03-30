欧洲股市：反弹，购并消息刺激科技股领涨

欧洲股市：创新高，法国CAC 40指数在大选前表现抢眼
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.2%，德股DAX指数大涨1.8%
* 希腊股市表现落后，改革计划磋商继续
路透巴黎3月30日 - 欧洲股市周一上扬，从上周跌势中反弹，受助于科技股在行业购并磋商消息刺激大涨。
晶片生产商英飞凌 劲扬4.2%，同业意法半导体<STM.PA和ASML 分别涨3.6%和2.9%。
上周五在消息称英特尔 正洽商收另一晶片商Altera ，交易规模可能超过100亿美元后，美国科技股攀升。
企业购并交易以及欧洲央行新的经济刺激措施扶助打压欧元，带动欧股今年创下新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.2%，报1,596.31电，逼近本月稍早触及的七年半高位1,613.80点。
德股DAX指数 收高1.83%，报12,086.01点，接近3月中触及的12,219.05点纪录高位。
法国CAC指数 上扬0.98%，收报5,083.52点。英国富时100指数 收高0.53%，报6,891.43点。
希腊股市ATG指数 表现落后，仅升0.5%，因对该国经济和政治局势的担忧挥之不去，打压股指。
希腊最大债权国德国称希腊要提供更多改革细节，欧元区才能给予希腊进一步金援。(完)
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。