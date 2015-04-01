欧洲股市：第二季首日上涨，因欧元区PMI数据强于预期

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%，首季攀升16%
* PMI数据公布后，西班牙和意大利股市触及2010年以来最高
路透伦敦4月1日 - 欧洲股市周三上扬，为第二季开了个好头，因数据显示3月欧元区制造业活动扩张的速度超过预期。
Markit公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.2，创10个月高点，初值为51.9，是区内经济复苏的最新迹象。
利好的PMI数据扶助推动西班牙IBEX指数 攀升0.6%，意大利FTSE MIB指数 上扬1%。两个指数均触及2010年以来最高。
银行股是最大的赢家，STOXX Europe 600银行股分项指数 急升1.1%。
“总体来看，西班牙表现相当不错，近期的数据强于预期，”Peregrine & Black的销售交易员Markus Huber表示，“银行越来越有吸引力，因之前表现落后较多。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,589.87点。该指数首季急升16%。
“经济前景不断改善，例如今天的PMI数据增强，投入成本降低(尤其是能源成份)以及欧元走软导致海外获利增加等因素，将点燃一波企业上调获利预期的周期，”Royal London Asset Management的欧洲基金经理Neil Wilkinson表示。
英国富时FTSE 100指数 上扬0.54%，收报6,809.50点。德国DAX指数 升0.29%，报12,001.38点。法国CAC 40指数 收涨0.57%，报5,062.22点。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。