欧洲股市：第二季首日上涨，因欧元区PMI数据强于预期

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%，首季攀升16%

* PMI数据公布后，西班牙和意大利股市触及2010年以来最高

路透伦敦4月1日 - 欧洲股市周三上扬，为第二季开了个好头，因数据显示3月欧元区制造业活动扩张的速度超过预期。

Markit公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.2，创10个月高点，初值为51.9，是区内经济复苏的最新迹象。

利好的PMI数据扶助推动西班牙IBEX指数 攀升0.6%，意大利FTSE MIB指数 上扬1%。两个指数均触及2010年以来最高。

银行股是最大的赢家，STOXX Europe 600银行股分项指数 急升1.1%。

“总体来看，西班牙表现相当不错，近期的数据强于预期，”Peregrine & Black的销售交易员Markus Huber表示，“银行越来越有吸引力，因之前表现落后较多。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,589.87点。该指数首季急升16%。

“经济前景不断改善，例如今天的PMI数据增强，投入成本降低(尤其是能源成份)以及欧元走软导致海外获利增加等因素，将点燃一波企业上调获利预期的周期，”Royal London Asset Management的欧洲基金经理Neil Wilkinson表示。