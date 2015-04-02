欧洲股市：复活节假期前小跌，矿业股和能源股承压走软

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在清淡交投中小跌

* 玛莎百货公布销售增加，股价大涨

* 石油和矿业股承压

* 欧洲主要股市将休市至周二

路透伦敦/巴黎4月2日 - 欧洲股市周四大致持平，矿业股和能源股下挫抵消了零售商玛莎百货 公布业绩后的大涨。

交易商表示，在周五美国公布就业报告前投资人不愿买入，周五欧洲市场将休市。

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。 该数据令周五非农就业报告令人失望的可能性增加。

英国零售商玛莎百货大涨5.2%，其非食品销售四年后首次恢复成长。

油气股 下挫近1%，因油价大跌达4%。铜价跌向两周低点，拖累基本资源股 也承压走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,586.76点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收平。

今日成交量较三个月均值低三成，因奥斯陆、哥本哈根和斯德哥尔摩股市在复活节假期前全天或半天休市。

主要欧洲市场将从周五至周一休市，周二恢复交易。