更正-欧洲股市：上扬，因联邦快递出价收购TNT引发并购热潮

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
(更正：正文第一段译文“欧洲股市周一上扬”有误，应为“欧洲股市周二上扬”)
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.6%
* TNT暴涨28%，之前联邦快递出价收购该公司
* 法国CAC、意大利MIB和西班牙IBEX指数触及数年高位
路透伦敦/巴黎4月7日 - 欧洲股市周二上扬，因联邦快递 出价44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹递送公司TNT Express 的消息带动其他同类股票上扬。
TNT暴涨28.1%，该公司最大股东PostNL 急升12.4%。PostNL曾表示，将出售所持14.7%的TNT股份给联邦快递。
“根据我们的经济附加值(EVA)计算，联邦快递的出价还算合理，”ING的分析师在一份报告中写道，报告还表示，此项交易使PostNL得以在2016年支付股息。
其他企业并购活动包括，法国媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi) 出价收购Orange 旗下的视频分享网站Dailymotion。两只股票分别上涨1.2%和0.9%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.6%，报1,612.25点，跟随美股在上午五公布疲弱就业数据后出现的涨势。
“美国就业数据令人失望，促使投资者重新考虑美国6月升息的情景，这对股市而言是好消息，”巴克莱法国的资产组合经理Philippe Cohen说。
“目前，市场关注点将转向美国企业业绩期。”
法国CAC 40指数 、西班牙IBEX指数 和意大利MIB 指数 分别上扬0.8-1.7%，均触及数年高位。
希腊股市上扬，因投资者对该国政府周末采取行动，缓解对其可能到期无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的担忧表现欢迎。希腊的Athex 指数收涨0.8%。
英国富时FTSE 100指数 上扬1.88%，收报6,961.77点。德国DAX指数 升1.3%，报12,123.52点。法国CAC 40指数 收涨1.52%，报5,151.19点。(完)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
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路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。