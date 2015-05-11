欧洲股市：大多收低，空客引领法国股市大跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* Euro STOXX 50指数收低0.7%，德股DAX指数跌0.3%
* 希腊股市下挫，希腊债务谈判继续
* 军机在西班牙坠毁后，空客股价下挫
路透伦敦/爱丁堡5月11日 - 欧洲股市周一大多收低，法国股市跌幅最大，因此前一军机坠毁拖累空客股价大跌。
在中国降息后，矿业股走强扶助支撑市场。中国是全球最大的金属消费国。
空客 大跌2.1%，周六一空客A400M军用运输机在西班牙塞维利亚附近坠毁，四名机组成员死亡。
空客领跌法股，法国CAC指数 收低1.23%，报5,027.87点。
其他欧元区股指也承压，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.7%。德国DAX指数 下滑0.31%，报11,673.35点。
对希腊债务谈判僵局的担忧持续，拖累希腊指标ATG指数 下挫2.5%。希腊财长承认周一欧元区财长会议不太可能达成希腊债务协议。
尽管欧元区主要股指均下挫，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.31%，报1,595.64点，受英国矿业股支撑。
英国富时100指数 收低0.24%，报7,029.85点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。