欧洲股市：收低，因美国数据疲弱带动欧元兑美元反弹

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%

* 德股DAX指数下挫1.1%，法股CAC指数跌0.3%

路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周三下滑，因美国数据疲弱，带动欧元兑美元反弹，影响了欧元区股市，之前欧元下挫带动欧元区出口企业表现。

欧洲央行利率处于纪录低点压制欧元，并提振欧洲股市，但欧元在汇市略有反弹的迹象导致股价波动。

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

在美国公布4月零售销售逊于预期，巩固了对美联储将推迟升息的预期后，美元跌至约三个月最低水准。

欧元兑美元因此获得提振，德国10年期公债收益率 上涨也令欧股承压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.3%，报1,570.13 点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.6%，稍早一度上涨。

德国DAX指数 收跌1.05%，报11,351.46点。

FTSEurofirst 300指数今年迄今仍升约15%，德股DAX指数年内升幅为16%。