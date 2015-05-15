欧洲股市：小跌，受累于美国数据和欧元反弹

* 汇率走势打压出口型股

* 债市波动缓解抵消出口股面临的压力

* 欧洲股市基金连续第二周流出-美银美林

* 花旗称现在开始逆普遍看涨之势操作为时尚早

路透伦敦5月15日 - 欧洲股市周五小跌，因疲弱的美国经济数据公布后欧元反弹，盖过了债市在近期大幅震荡下行后趋稳这一利好因素。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,573.09点，德国出口型类股跌幅居前，之前欧元兑美元触及日高。

美国4月工业生产连续第五个月下滑，5月初美国消费者信心骤降，凸显美国经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力。

“人们开始降低部分风险，”SteppenWolf Capital的首席投资长Phoebus Theologites说，“‘5月卖出离场’的规律今年到目前为止并未被打破。”

投资者称，债市抛售开始减弱的迹象扶助支撑股市，之前德债收益率稍早攀升导致欧洲股市基金连续第二周出现资金外流，美银美林的数据显示。

Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu周五说，他取消了部分稍早建立的押注欧洲股市涨势将开始减弱的“空头”头寸。

“德债可能已经触底。我回补了我的‘空头头寸’，并做多股市，”他说。

FTSEurofirst 300指数仍然接近逾14年最高水平，年内迄今累积上扬约15%。

花旗的股市策略师称，尽管有迹象显示金融市场出现泡沫苗头，但现在逆普遍看涨的趋势操作为时尚早。