欧洲股市：小涨，希腊和德国股市攀升

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%

* 德国股市跑赢欧洲其他市场

* 希腊局势备受关注，因该国即将面临现金枯竭的困境

路透伦敦5月18日 - 欧洲股市周一小涨，因投资者对希腊与债权人达成协议的乐观情绪增强，尽管能源股业绩，以及部分银行将开始发售新股打压投资者信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,579.92点，德国DAX指数上扬1.29%，收报11,594.28点。

近期债券市场震荡下行削弱欧洲股市的上行动能，FTSEurofirst 300指数自4月峰值回落了4%。

希腊股市在早盘下跌后反弹，主要股指 收涨1.6%。欧盟称希腊在债务磋商中“更加有建设性”，但否认一则援引交易商的报道。报道称欧盟执委会准备让步以与希腊达成债务协议。

“我们认为，今年‘希腊退欧’的可能性仍然很低，但随着救助磋商继续，且现金紧缺的问题日益严峻，波动性可能增加，”RBS的分析师在给客户的报告中写道。

金融股波动尤为剧烈，Monte dei Paschi 急跌3%，该行计划在下周开始发售新股。法国兴业银行 和法国农业信贷银行 回落1-3%。

野村分析师Jon Peace基于估值的原因周一将法农信的评级调降至“中性”，但仍将法国兴业留在该行的买入名单中。

不过，德国DAX指数 表现出众，受助于德意志银行分析师将大众汽车的目标价从230欧元上调至280欧元后，该股急升3%。