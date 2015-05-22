欧洲股市：小幅收低徘徊在三周高位附近，奢侈品类股下挫

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数小跌0.1%
* 今年迄今该指数仍大涨近20%
* Richemont销售数据疲弱打压奢侈品类股
* 英国和美国股市周一休市
路透伦敦5月22日 - 欧洲股市周五徘徊在三周高位附近，因欧元走软提振出口类股，但在Richemont 警告主要亚洲市场销售仍艰困后，奢侈品类股承压跑输。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.1%，报1,617.91点，但仍接近约三周最高水准。
该指数今年迄今大涨近20%，受到欧洲央行购债计划以及利率处于纪录低点支撑，这带动投资人从较低回报的债市撤资，转投股市的怀抱。
不过，一些交易商开始采取更谨慎的态度，鉴于近期债市的波动，寻求对股市迄今的升幅落袋为安，以防回落。
德股DAX指数 收低0.42%，报11,815.01点，该指数4月创下12,390.75点的纪录高位。
法股CAC指数 微跌0.07%，报5,142.89点。
在下周一英国和美国公共假期前，今日市场成交相对淡静。
Richemont警告香港和澳门的销售仍将艰困后，该股收低1%，并拖累同业Swatch 和Kering 表现。
英国富时100指数 收涨0.26%，报7,031.72点。(完)
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