欧洲股市：收低，希腊债务问题的不确定性持续压制欧元区股市

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊ATG指数下挫1.7%，跑输FTSEurofirst 300指数
* 科技股表现出众，受购并活动提振
路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周四回落，因希腊债务问题的不确定性持续，压制欧元区股市。
欧股周三上扬，因希腊和债权人开始起草技术层面债务协议的消息，但之后德国财长朔伊布勒表示，尚未取得这么大的进展。
希腊指标ATG指数 大跌1.7%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者跌0.5%。希腊ATG指数今年迄今升1.4%，FTSEurofirst 300指数期内大涨18%。
多数投资人预计希腊将留在欧元区，即便其无法偿还部分贷款。
处于纪录低点的利率以及欧洲央行其他刺激经济措施扶助今年欧股升势。但交易商表示，希腊债务谈判缺乏进展令许多投资人却步。
“整体人气仍中性，市场可能将困于区间交投，因交易商仍观望希腊谈判是否有新的进展。”Peregine & Black高级销售交易员Markus Huber表示。
不过欧洲科技股 受购并臆测提振表现出众，因此前路透报导Avago Technologies 接近达成协议收购Broadcom 。
欧洲晶片商英飞凌 和意法半导体(STM) 分别升3.2%和3.3%。
英国富时100指数 收涨0.11%，报7,040.92点。法股CAC指数 收低0.86%，报5,137.83点。德股DAX指数 收低0.79%，报11,677.57点。(完)
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