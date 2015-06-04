欧洲股市：收低，但因欧债收益率和欧元受美国数据拖累回软而缩减跌幅

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透伦敦6月4日 - 欧洲股市周四收盘脱离日低，因受美国初请失业金数据优于预期影响，欧元升势和欧债跌势暂歇。
在美国周五发布就业数据前，美国初请失业金数据显示就业市场稳健，这吸引买家重投美元，拉低欧元并扶助欧元区股市和公债表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.9%，报1,557.25点，稍早触及5月7日来最低。
欧洲央行周三坚称无需调整货币政策，尽管市场波动造成欧元攀升和公债收益率大涨，令投资人担心企业借款成本和出口前景。
希腊指标股指ATG指数 收挫1.3%，回吐部分近期升幅，希腊同国际债权人改革换金援的磋商仍在继续。
希腊政府官员周四表示，总理齐普拉斯周五将在议会就债务磋商进展作简报。
英国富时100指数 收挫1.31%，报6,859.24点。德国DAX指数 收挫0.69%，报11,340.60点，法国CAC指数 收低0.93%，报4,987.13点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。