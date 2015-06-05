欧洲股市：走低，债务问题的不确定性重创希腊股市

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.9%，希腊ATG指数急跌5%

* FTSEurofirst指数年内迄今仍上扬约13%

* 希腊债务问题的不确定性重压股市

路透伦敦6月5日 - 欧洲股市周五走低，受累于希腊股市在该国延期偿还IMF贷款后重挫至一个月低位。

希腊ATG指数 急跌5%，盘中一度跌至去年6月6日以来最低，跑输泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 ，后者下跌0.9%。

希腊延期偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，该国总理齐普拉斯要求修改国际金主提出的苛刻的救助条款。

欧洲央行的刺激举措，加之处于纪录低位的利率削弱了希腊问题给总体欧洲市场造成的冲击。

不过，交易商认为，希腊债务磋商陷入僵局是卖出欧股的良机，因自年初以来，很多欧洲股市录得不错的涨幅，FTSEurofirst 300指数累积上扬13%，但希腊市场下跌5%。

美国就业数据公布后，欧洲股市仍留守在平盘之下。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅，远胜路透访查的分析师预估的22.5万。薪资也增加，录得约两年最大升幅。这提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月升息的可能性。

尽管就业数据推高美元兑欧元，欧元走软通常对欧洲出口商有利，但交易商称，对希腊的担忧意味着区内股市仍然承压。