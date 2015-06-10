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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 01:17 BJT

欧洲股市：结束六日连跌大涨，交易商称近期跌势过度

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.7%

* 交易商指市场超卖，缺乏流动性

路透伦敦6月10日 - 欧洲股市周三结束六日连跌，德股从2月来低点强劲反弹，因交易商称近期抛售过度。

交易商还指出，彭博报导暗示德国可能考虑放松金援希腊的条件。但之后德国政府发言人回应称，德国将仅接受希腊同国际债权人达成的改革换现金协议。

近期固定收益市场大幅波动，重创股市。德债收益率周三升穿1%，为9月来首见，数月前欧洲央行才开始购债计划，以图激活欧元区经济成长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.74%，报1,548.82点，创5月初来最大单日升幅，所有主要板块均走强。交易商称尽管近期股市下挫，但经济和企业业绩方面仍对股市有利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数相对强弱指标(RSI)在技术性“超卖”区域30附近徘徊，这通常会引发反弹。

德股DAX指数 大涨2.4%，报11,265.39点，几乎收复过去一周所有失地，但自4月高位仍跌9%。

英国富时100指数 收高1.13%，报6,830.27点。法股CAC指数 收高1.75%，报4,934.91点。(完)

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