欧洲股市：回吐本周涨幅，因希腊债务谈判仍陷僵局

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数下挫0.9%
* 希腊ATG指数大跌5.9%
* 市场成交清淡
路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周五下滑，回吐了自周一来的涨幅，因希腊同国际债权人本周仍未能达成协议，投资人规避风险资产。
股市在清淡交投中走势反复，因交易商紧盯谈判是否有进展。
尽管欧盟和德国官员淡化了国际货币基金组织(IMF)周四离开磋商的决定，一度支撑了市场，但希腊之后表示，尽管有压力，但不会越过“红线”。
由于谈判鲜有突破迹象，希腊可能无法避免违约，并有可能退出欧元区，股市转跌。
但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘前从日低小幅反弹，因希腊表示，准备很快恢复谈判，当时希腊市场已经收盘。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,544.25点，尽管之前两日大涨，但本周该指数仍收平。
成交清淡，今日成交量为90日均值的逾80%。
希腊ATG指数 暴跌5.9%，周四曾劲升逾8%，本周该指数下挫1.5%。
德股DAX指数 收低1.2%，报11,196.49点。英国富时100指数 收低0.9%，报6,784.92点。法股CAC指数 收跌1.41%，报4,901.19点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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