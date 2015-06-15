欧洲股市：跌向2月来最低水准，因希腊债务谈判触礁

* 希腊ATG股指重挫，希腊银行股暴跌

* 希腊忧虑拖累意大利债市和股市

路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周一下滑，波动性上升，此前希腊同国际债权人为解决债务危机的谈判破裂，希腊股市领跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.57%，报1,520.05点，向上周二触及的三个半月低点靠拢。

EuroSTOXX 50指数波动性，即VSTOXX指数 升2.6点，至27.8点，盘中自希腊1月大选后首次触及28点。

这一衡量投资人忧虑程度的指标升至五个月高位，尽管同期美国类似指标VIX指数 跌了近半。

在希腊同债权人周末的谈判破裂后，德国的欧盟特使周一表示，是时候为“紧急状况”作准备了。

欧洲央行总裁德拉吉表示，急需强劲的全面协议，但只要希腊的银行保持偿债能力，将继续向其提供融资。

希腊指标ATG指数 跌4.7%，希腊银行股指 暴跌8%。

欧元区银行股股指 下挫2.6%，报六周最大单日跌幅，受希腊银行股拖累。

意大利FTSE MIB指数 重挫2.4%。