欧洲股市：跌向2月来最低水准，因希腊债务谈判触礁

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊ATG股指重挫，希腊银行股暴跌
* 希腊忧虑拖累意大利债市和股市
路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周一下滑，波动性上升，此前希腊同国际债权人为解决债务危机的谈判破裂，希腊股市领跌。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.57%，报1,520.05点，向上周二触及的三个半月低点靠拢。
EuroSTOXX 50指数波动性，即VSTOXX指数 升2.6点，至27.8点，盘中自希腊1月大选后首次触及28点。
这一衡量投资人忧虑程度的指标升至五个月高位，尽管同期美国类似指标VIX指数 跌了近半。
在希腊同债权人周末的谈判破裂后，德国的欧盟特使周一表示，是时候为“紧急状况”作准备了。
欧洲央行总裁德拉吉表示，急需强劲的全面协议，但只要希腊的银行保持偿债能力，将继续向其提供融资。
希腊指标ATG指数 跌4.7%，希腊银行股指 暴跌8%。
欧元区银行股股指 下挫2.6%，报六周最大单日跌幅，受希腊银行股拖累。
意大利FTSE MIB指数 重挫2.4%。
德股DAX指数 收低1.89%，报10,984.97点。英国富时100指数 收低1.1%，报6,710.52点。法股CAC指数 收跌1.75%，报4,815.36点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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