欧洲股市：受矿业股大涨支撑收高，希腊股指触及三年低点

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 矿业股大涨，提振欧股
* 希腊ATG指数触及三年低点
路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周四受矿业股大涨带动收高，但希腊股指触及三年低点，因投资人愈发担忧希腊债务危机。
希腊指标ATG指数 盘中跌至2012年底来最低水准，因对希腊同债权人谈判僵局的忧虑加重，该指数收高0.4%，但今年迄今仍跌17%。
本月底希腊需要偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元到期贷款，该国必须寻找打破僵局的办法，否则可能面临破产，甚至退出欧元区的境地。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.17%，报1,524.54点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.6%，也从昨日跌势中反弹。
德股DAX指数 大涨1.11%，报11,100.30点，该指数较4月所创的纪录高位仍低约10%。
矿业股对FTSEurofirst 300指数贡献最大，受铜价上涨及中国数据强劲带动。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示美国升息的步幅可能较原先预期更为缓慢后，股市也受到提振。
法股CAC指数 上涨0.27%，报4,803.48点；英国富时100指数 收高0.41%，报6,707.88点。(完)
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