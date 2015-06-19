欧洲股市：小涨，希腊股市在三年低点附近徘徊

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，交投震荡
* 本周泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.9%
* 希腊ATG股指仍接近三年低点
路透伦敦6月19日 - 欧洲股市周五上涨，受法国电信类股以及德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 上涨扶助，但对希腊局势的担忧限制了升幅。
但主要股指尾盘缩减涨幅，因美股回吐昨日大涨的升幅，且6月选择权到期令市场波动性增加。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,529.65点，本周该指数跌0.9%。
法国电信集团Numericable 升3.8%，受券商Kepler乐观评论提振。法国宣布了移动电话频谱销售后，Orange 上扬0.9%。
蒂森克虏伯劲扬2.4%，此前花旗集团将该股评等由“中性”上调至“买入”。
不过一些交易商仍谨慎，因希腊同债权人的谈判毫无进展。
欧元区领导人周一将举行紧急峰会，尽力避免希腊出现违约，此前希腊银行资金外流加速，且希腊债务谈判久拖未决拖累政府营收减少。
希腊ATG股指 升0.7%，但仍接近本周稍早触及的近三年低点，今年迄今该指数下挫17%，表现远逊于FTSEurofirst指数同期13%的升幅。
德股DAX指数 跌0.54%，报11,040.10点，法股CAC指数 上涨0.25%，报4,815.37点；英国富时100指数 微升0.04%，报6,710.45点。(完)
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