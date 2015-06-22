欧洲股市：受希腊债务谈判取得进展刺激大涨，希腊股指急升9%

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收高2.4%，波动性下降
* 希腊股指急升9%，希腊银行股暴涨20.8%
* 电信股表现出众
路透伦敦6月22日 - 欧洲股市周一升至逾一周最高水准，市场指望希腊同债权人纠缠数月后，债务危机谈判能有所进展。
电信股跑赢大盘，此前针对法国电信商Bouygues Telecom 的竞购重燃了对企业购并交易增加的希望。
希腊股指 攀升9%，希腊银行股 暴涨21%。投资人原本担心希腊银行存款外流可能引发资本控制。
“这是释然性升势，但还有长路要走。希腊债务危机得以解决，并将留在欧元区的机率达到75%。”Principal Global Investors Europe欧洲执行长Nick Lyster表示。
欧元区财长对希腊提出改革新提议表示欢迎，但称需要仔细研究，可能需要几天时间才能决定是否能达成协议避免希腊出现违约。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会表示，未来几天，他们将努力工作以便在本周能达成协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.36%，报1,565.68点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。欧洲股市波动性指数VSTOXX 跌至10日最低。
德股DAX指数 大涨3.81%，报11,460.50点，法股CAC指数 劲升3.81%，报4,998.61点；英国富时100指数 升1.72%，报6,825.67点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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