欧洲股市：受希腊债务谈判取得进展刺激大涨，希腊股指急升9%

* FTSEurofirst 300指数收高2.4%，波动性下降

* 希腊股指急升9%，希腊银行股暴涨20.8%

* 电信股表现出众

路透伦敦6月22日 - 欧洲股市周一升至逾一周最高水准，市场指望希腊同债权人纠缠数月后，债务危机谈判能有所进展。

电信股跑赢大盘，此前针对法国电信商Bouygues Telecom 的竞购重燃了对企业购并交易增加的希望。

希腊股指 攀升9%，希腊银行股 暴涨21%。投资人原本担心希腊银行存款外流可能引发资本控制。

“这是释然性升势，但还有长路要走。希腊债务危机得以解决，并将留在欧元区的机率达到75%。”Principal Global Investors Europe欧洲执行长Nick Lyster表示。

欧元区财长对希腊提出改革新提议表示欢迎，但称需要仔细研究，可能需要几天时间才能决定是否能达成协议避免希腊出现违约。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会表示，未来几天，他们将努力工作以便在本周能达成协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.36%，报1,565.68点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。欧洲股市波动性指数VSTOXX 跌至10日最低。