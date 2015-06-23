欧洲股市：升至三周高位，因希腊有望达成债务协议

* 希腊股市延续周一升势

* 欧元区PMI数据反弹，也提振股市

路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周二攀升至三周高位，延续昨日升势，因预期希腊更接近达成债务协议。

比利时超市集团Delhaize 急升近9%，此前同业Ahold称两家公司已经到了合并谈判的最后阶段。

希腊ATG股指 升6.1%，昨日已经猛涨9%，该国指标银行股指数 劲扬10.4%。

希腊ATG指数自年初以来仍跌约4%，受希腊债务危机拖累，但已自上周大跌中反弹。

希腊周一提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础，有望达成协议释出金援，避免违约。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.13%，报1,583.30点，触及三周高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 周一劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。今日收高0.8%。