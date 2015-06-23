欧洲股市：升至三周高位，因希腊有望达成债务协议

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊股市延续周一升势
* 欧元区PMI数据反弹，也提振股市
路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周二攀升至三周高位，延续昨日升势，因预期希腊更接近达成债务协议。
比利时超市集团Delhaize 急升近9%，此前同业Ahold称两家公司已经到了合并谈判的最后阶段。
希腊ATG股指 升6.1%，昨日已经猛涨9%，该国指标银行股指数 劲扬10.4%。
希腊ATG指数自年初以来仍跌约4%，受希腊债务危机拖累，但已自上周大跌中反弹。
希腊周一提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础，有望达成协议释出金援，避免违约。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.13%，报1,583.30点，触及三周高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 周一劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。今日收高0.8%。
德股DAX指数 涨0.72%，报11,542.54点，法股CAC指数 劲升1.18%，报5,057.68点；英国富时100指数 升0.13%，报6,834.87点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。