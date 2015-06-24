欧洲股市：回落，希腊股市在过去两日暴涨15%后回调

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊ATG指数在过去两日暴涨15%后回调
* Bouygues拒绝Altice收购其电信分支
路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周三回吐本周稍早录得的部分涨幅，因对希腊能否解决债务危机的疑虑重燃，且在Bouygues拒绝了一收购报价后法国电信股下挫。
周三公布的调查显示，德国6月企业景气连续第二个月减弱，表明希腊债务危机相关疑虑正在冲击德国企业信心。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,577.18点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下滑0.4%。
过去两日暴涨15%的希腊ATG股指 收低1.8%，希腊银行股 重挫6.6%。
国际债权人要求对希腊提出的税收和改革计划作较大幅度的改变，给旨在释出金援避免即将出现的违约的谈判带来不确定性。
希腊政府官员称，从目前的情况来看，债权人的提议无法被接受，但磋商仍在继续，该国政府仍寄望在今天或明天与债权人达成协议。该官员称该国政府希望讨论债务减免，但债权人希望先就改革举措达成一致。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德接受法国杂志CHALLENGES采访称，希腊改革计划不能只建立在加税承诺上。但她不希望希腊退出欧元区。
法国电信股领跌，综合企业Bouygues 拒绝了Altice 提出的收购其电信分支的报价，Bouygues急挫9%。Altice下滑4.8%。
瑞信策略师对希腊能达成债务协议有信心，进一步建议“增持”欧股。
德股DAX指数 跌0.62%，报11,471.26点，法股CAC指数 跌0.24%，报5,045.35点；英国富时100指数 升0.15%，报6,844.80点。(完)
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