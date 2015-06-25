欧洲股市：小幅回落，希腊债务谈判仍未有进展

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透6月25日 - 欧洲股市周四小跌，希腊债务谈判仍未有进展，投资人表现谨慎。
针对希腊债务危机的欧元区财长会议周四没有达成一致，投资者继续保持谨慎乐观态度，欧元区财长同意在周六再次召开会议，尝试化解分歧和释出希腊急需的现金。
下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，如果违约，可能迫使希腊退出欧元区。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.26%，报1,573.05点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 微跌0.04点。
希腊ATG股指 收高0.10%，希腊银行股 下滑0.6%。
德股DAX指数 微升0.02%，报11,473.13点，法股CAC指数 跌0.07%，报5,041.71点；英国富时100指数 下挫0.54%，报6,807.82点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。