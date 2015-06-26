欧洲股市：小幅反弹，市场聚集周末至关重要的希腊债务谈判

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收高0.1%
* 乐购(Tesco)领涨FTSEurofirst 300指数成份股，因营收优于预期
路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周五小涨，在周末希腊同国际债权人为达成协议作最后努力前，对希腊局势能取得某种形式进展的乐观情绪升温。
希腊股市走强，欧股本周收高。欧盟执委会主席贾克称对在周六关键会议上与希腊达成协议很有信心，但不过分乐观。“我们已经取得进展...达成协议的机会很大，”他称。
尽管短期风险增加，但美银美林策略师表示，欧股势将上涨，因如果未能达成协议，欧洲央行等机构可能出台更多积极干预措施，而不是减少干预。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,574.08点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%，希腊ATG股指 大涨2%。
本周泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨逾2%，因对希腊能达成协议的乐观情绪上升。
英国最大超市乐购(Tesco)劲扬2.7%，为涨幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司表示，核心市场出现改善迹象，并公布了优于预期的业绩表现。
德股DAX指数 微升0.17%，报11,492.43点，法股CAC指数 升0.35%，报5,059.17点；英国富时100指数 下挫0.79%，报6,753.70点。(完)
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