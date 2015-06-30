欧洲股市：延续昨日的大跌走势，因希腊违约迫在眉睫

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* Euro STOXX 50指数下跌1.3%
* 希腊距离债务违约仅剩几小时
路透伦敦6月30日 - 欧洲股市周二延续前一日的急跌之势，因希腊欠国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款将在今天午夜到期，该国迫近违约。
希腊要求短时间延长救助协议，为挽救可能使该国继续留在欧元区的改革换贷款交易做最后的努力。
但德国总理梅克尔称，在希腊周日公投前德国不会就新的救助提议进行磋商。而欧元区官员也表示，欧元区财长“不会”向希腊释出资金来偿还IMF贷款。
“如果公投的结果是‘支持’债权人的提议，希腊可能出现一届新政府，如果结果为‘反对’，那么该国经济将陷入一片混乱，”KBC的高级经济学家Koen De Leus说。
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 收跌1.3%，触及逾一周来最低。本月下跌4%，为两年来最大月度跌幅。
该指数周一重挫4.2%，为2011年底以来最大单日跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 也收跌1.3%，报1,510.16点。英国富时FTSE 100指数 收跌1.5%，报6,520.98点；德国DAX指数 回落1.25%，报10,944.97点；法国CAC指数 跌1.63%，收报4,790.20点。
区内波动性指数 攀升至八个月高位。希腊股市 周二仍然关闭。
市场交投震荡，股市开盘走低，但中午反弹上扬，因有报导称，希腊总理正在考虑欧盟执委会在最后时候提出的救助提议。
“各类信息喜忧参半，使投资者更加不安，市场在未来几日可能更加震荡，”德国商业银行的股市策略师Peter Dixon说。(完)
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