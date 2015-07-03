欧洲股市：收低，希腊忧虑拖累欧股创今年最大周度跌幅

路透伦敦7月3日 - 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数本周创今年最大周度跌幅，因市场受希腊公投结果的不确定性拖累，这可能决定希腊能否留在欧元区。

Euro STOXX 50指数 收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.62%，报1,518.35点。

因希腊债务危机忧虑，欧股受创。本周希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，且将在周日举行公投决定是否接受债权人的救助条件。

希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。