欧洲股市：收低，希腊忧虑拖累欧股创今年最大周度跌幅

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* Euro STOXX 50指数录得12月来最大周度跌幅
* 投资人聚焦周日希腊公投
路透伦敦7月3日 - 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数本周创今年最大周度跌幅，因市场受希腊公投结果的不确定性拖累，这可能决定希腊能否留在欧元区。
Euro STOXX 50指数 收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.62%，报1,518.35点。
德国DAX指数 收低0.37%，报11,058.39点，该指数较4月触及的纪录高位低11%。
因希腊债务危机忧虑，欧股受创。本周希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，且将在周日举行公投决定是否接受债权人的救助条件。
希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。
英国富时FTSE 100指数 收挫0.67%，报6,585.78点；；法国CAC指数 下跌0.57%，收报4,808.22点。(完)
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