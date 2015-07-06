欧洲股市：走低，希腊公投结果并未引起市场恐慌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.2%，EuroStoxx 50指数急跌2.2% 银行股首当其冲遭抛售，银行股指数触及五个月低位

* 希腊股市仍然关闭；美国交易的希腊资产受创

路透伦敦7月6日 - 欧元区主要股指周一急跌2%左右，市场对希腊公投拒绝接受债权人提出的救助条款的反应相对平静。

银行股首当其冲遭抛售，欧元区STOXX银行股指数 触及五个月低位，一批意大利银行股重挫5-11.5%不等。

南欧银行股备受市场关注，因它们的欧元区二线公债敞口较大。这些公债的收益率因担忧希腊退欧而大幅攀升。

希腊股市周一仍然关闭，投资者交易在美国上市的希腊资产。1748 GMT，希腊国民银行 美国ADR重挫约14%，上市交易基金Global X FTSE Greece 20 ETF 急跌约8.7%。

但希腊公投给市场造成的总体影响相对较小。Eurostoxx 50指数 收跌2.2%，在2月中水平附近交投。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌1.2%。欧洲股市波动性回落。

尽管数家大银行表示，周日公投反对救助条款后，希腊退欧的风险加大，但投资者称欧洲央行有能力限制公投产生的影响在金融市场扩散，且一旦市场动荡蔓延，央行会入市干预。

国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。

今日跌幅最大的STOXX Europe 600指数 成份股之一甚至与希腊事件的关联不大。

英国航空集团罗尔斯-罗伊斯 急跌6%，该公司之前下调了获利预期，并在实施一半后放弃了回购10亿英镑股票的计划。

由于美国业绩期即将开幕，且欧元区经济状况改善，摩根大通的策略师建议客户缩减风险敞口，但增加在未来三到六个月将上涨的市场的头寸。

部分资产组合经理也持类似的观点。

“鉴于其潜在基本面，我们仍看好欧洲市场。我们看好欧洲企业的获利和销售增长，并预计企业盈利仍将有惊喜，”State Street Global Advisors的投资部EMEA主管Bill Street说。