欧洲股市：反弹，大型银行股和制药股领涨

* Euro STOXX 50指数升1%，在过去两个交易日大跌4%

* 希腊总理向欧洲议会保证将提出大幅度的改革方案

* 巴克莱执行长将离职，股价攀升

路透伦敦7月8日 - 欧洲股市周三反弹，受权重的金融股和制药股领涨提振，而政客给了希腊更多时间以达成协议避免被迫退出欧元区。

欧股上扬同中国和美股下挫形成对比，而纽约证交所周三盘中因技术问题全面暂停交易。

银行股和制药股对欧股上涨贡献最大，巴克莱 升2%，该行表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。 制药集团诺华制药 大涨2.1%。

过去两日重挫4%的欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.09%，报1,477.81点。

一些投资人仍有信心希腊能达成协议留在欧元区。其他投资人也表示，就算希腊真的退出欧元区，欧洲央行的现金和流动性会限制对更广泛欧洲市场的冲击。

希腊总理齐普拉斯周三向欧洲议会保证，本周他将提出大幅度的改革方案，以达成救助融资协议，使希腊留在欧元区。

英国富时FTSE 100指数 收高0.91%，报6,490.70点；法国CAC指数 上涨0.75%，收报4,639.02点。德国DAX指数 收高0.66%，报10,747.30点。