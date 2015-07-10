欧洲股市：劲升逾2%，因希腊做出重大让步令投资人寄望能达成协议

* FTSEurofirst 300指数升2%，Euro STOXX 50指数大涨3.2%

* DNB第二季盈利胜预期

路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周五劲升，此前希腊做出重大让步，这是该国为从债权人获得新资金，并避免违约所作的最新努力。

中国股市继续强劲反弹也带动全球股市走强，中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收升2.1%，报1,543.01点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升3.2%。

欧股波动性指数VSTOXX 跌2.9%，报本月迄今最低的27.88。

希腊要求金援535亿欧元，以帮助偿还债务至2018年，并承诺新的加税政策作为回报。法国经济部长称，对能达成协议有合理的信心。

交易商表示，最新的计划令投资人对在周日限期前达成协议审慎乐观，但许多投资人仍谨慎。

挪威最大银行DNB 大涨4.6%，此前该行公布的第二季盈利优于预期。