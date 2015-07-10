欧洲股市：劲升逾2%，因希腊做出重大让步令投资人寄望能达成协议

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升2%，Euro STOXX 50指数大涨3.2%
* DNB第二季盈利胜预期
路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周五劲升，此前希腊做出重大让步，这是该国为从债权人获得新资金，并避免违约所作的最新努力。
中国股市继续强劲反弹也带动全球股市走强，中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收升2.1%，报1,543.01点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升3.2%。
欧股波动性指数VSTOXX 跌2.9%，报本月迄今最低的27.88。
希腊要求金援535亿欧元，以帮助偿还债务至2018年，并承诺新的加税政策作为回报。法国经济部长称，对能达成协议有合理的信心。
交易商表示，最新的计划令投资人对在周日限期前达成协议审慎乐观，但许多投资人仍谨慎。
挪威最大银行DNB 大涨4.6%，此前该行公布的第二季盈利优于预期。
德国DAX指数 收高2.9%，报11,315.63点。英国富时FTSE 100指数 收高1.39%，报6,673.38点；法国CAC指数 大涨3.07%，收报4,903.07点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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