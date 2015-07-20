欧洲股市：从六周高位回落仅小幅收涨，金价回落拖累金矿股走低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和STOXX 600指数上扬0.3%

* 收在日低附近，贵金属矿业股受压

* 并购传言提振化工股

路透伦敦7月20日 - 欧洲股市周一从六周高位回落，尽管在就新一轮救助条款达成一致后，希腊局势开始恢复正常。金价回落重创金矿股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,613.95点，逼近日低，之前触及5月29日以来最高1,621.31点。STOXX Europe 600指数 今日也收高0.3%。

在不到两周的时间里，波动性减半，因希腊有望与债权人达成新的救助协议以解决其债务危机。周一，希腊的银行恢复营业，该国开始偿还所欠国际债权人的款项。

“我们认为欧洲股市将继续上行，未来波动性可能有所增加，但关注点已转向第二季度业绩期，企业的业绩应会强劲，”Diamant Bleu Gestion的资产管理经理Christian Jimenez表示。

贵金属矿业股重创市场人气。Fresnillo 急跌4.4%，Randgold 重挫4.7%，之前金价触及五年低位。

OCI是今日涨幅最大的个股，大涨14.1%，之前这家在阿姆斯特丹上市的化工公司证实，正与美国肥料生产商CF Industries HoldingsInc 就并购进行深入磋商。

希腊的银行在停业三周后周一全面恢复营业，该国官员称，但雅典证交所仍然关闭。

德国总理梅克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。

欧元区银行 上涨0.8%。

交易商警告称，市场可能在近期上涨后停滞不前，使押注市场将进一步上涨的“多头”面临下跌的风险。

“考虑到欧洲市场已经落得的涨幅，我们预计目前是缩减多头头寸，增加部分下档保护的机会。”Guardian's Latif说。